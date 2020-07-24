64-річний Мел Гібсон потрапив в лікарню з коронавірусом: що відомо

Знаменитий голлівудський актор і режисер Мел Гібсон провів тиждень в одній з лікарень Лос-Анджелеса після того, як заразився коронавірусом.

Як повідомляє видання People, з посиланням на прессекретаря кінозірки, 64-річний Гібсон захворів ще в квітні, але про це стало відомо тільки зараз. Зараз же він повністю одужав – тести показують негативні результати.

"У квітні Гібсона захворів коронавірусом й провів тиждень у лікарні. Його лікували противірусним препаратом ремдесів. Зараз же він повністю здоровий, тести показують негативний результат", – заявили представники актора.

Зазначається, що буквально напередодні госпіталізації Гібсона бачили в одному з лос-анджелеських магазинів разом з його 29-річною подругою Розалінд Росс, яка народила йому у 2017 році сина Ларса Джерарда, дев'яту дитину актора. Мел був без захисної маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома індійська актриса, "Міс світу-1994" Айшварія Рай та її донька Аарадья були госпіталізовані в лікарню Нанаваті в Мумбаї з коронавірусом.