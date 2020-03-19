64-річна Долина здивувала різкими змінами в зовнішності: що сталося зі співачкою

Російська співачка Лариса Доліна здивувала різкими змінами в зовнішності. Так, в новому образі вона з'явилася на шоу "Привіт, Андрій".

Фото артистки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram розмістила візажист Наталя Панченко.

instagram.com/ulybka

Стилісти, які готували артистку до шоу випрямили їй волосся і зробили непомітний макіяж з акцентом на очі.

"У нинішній ситуації зйомки небагатолюдно! Не більше 50 осіб! Зате ми, як завжди, красиві і стрункі!" - підписала кадр з Долиною Панченко.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що Долина стала виглядати краще.

"Виглядає бомбічний!", "Не знаю, чи то фотошоп хороший, то чи пластичні хірурги. Але навіть якщо і те, і інше, то робота хороша", "Безумовно з кожним роком все прекрасніше", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 53-річна російська співачка Лада Денс похвалилася стрункою фігурою в зухвалому вбранні. У міні-шортах і на величезних каблуках вона показала, як вправляється на пілоні.

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