63-річний Лундгрен одружився з коханою, яка молодша майже на 40 років – ЗМІ

Софія Ковнір Люди 20:08, 18.12.2020 Оновлено: 20:23, 18.12.2020

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що 63-річний голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен одружився на своїй коханій, яка молодша за нього майже на 40 років. 24-річну дівчину звуть Емма Крокдал – вона працює фітнес-тренером.

Так, папараці помітили обручку на пальці знаменитості. Про це повідомляє видання Pagesix (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що ще в червні Лундгрен зробив пропозицію своїй обраниці. Пара почала зустрічатися в січні 2020 року.

Дольф Лундгрен
Pagesix
63-річний актор Дольф Лундгрен
Pagesix
Емма Крокдал
Pagesix

Додамо, що представники актора поки ніяк не прокоментували ситуацію.

  • Нагадаємо, Дольф Лундгрен, справжнє ім'я якого Ханс Лундгрен – американський кіноактор, кінорежисер, сценарист і продюсер шведського походження, знаменитий завдяки ролям у бойовиках 1980-1990-х років. Також він майстер бойових мистецтв.

  • Актор став відомим у 1985 році після виконання ролі радянського боксера Івана Драго в четвертій частині "Роккі". Лундгрен знявся більш ніж в 50 фільмах.

Лундгрен і його кохана
Pagesix

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий американський актор Дольф Лундгрен попросив організувати йому зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Росія розграбована, а Крим – це гроші

Під Києвом зловмисники забрали в чоловіка сумку з 2 млн грн. Фото

Зеленського зламала система, яку він обіцяв зруйнувати – Bloomberg

Україна в ОБСЄ відреагувала на заяву віцеспікера Держдуми про "неповноцінність"

На Донбасі снайпер терористів поранив воїна ЗСУ