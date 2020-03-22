63-річна Догілєва сильно розповніла: фото до та після

У мережі з'явилося фото 63-річної російської актриси Тетяни Догілєвої. На ньому артистка виглядає сильно розповнілою.

На фото актриса позує разом з режисером Євгеном Гришковцем, пише "СтарХит".

Тетяна Догілєва

Актрису зняли під час зйомок серіалу "Звичайна жінка-2".

Євген Гришковець і Тетяна Догілєва

Зазначимо, що актриса почала набирати зайві кілограми ще в 2017 році. Тоді вона здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом на шоу "Вечірній Ургант".

Тетяна Догілєва на шоу "Вечірній Ургант"

До того, як набрати вагу вона виглядала зовсім інакше.

Тетяна Догілєва

Тетяна Догілєва

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка комедійного шоу Comedy Woman 37-річна Надія Ангарська сильно змінилася після розлучення. Раніше вона важила 130 кілограмів, але їй вдалося схуднути більш ніж на 30 кг.

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