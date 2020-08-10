62-річний Сюткін став батьком учетверте

Російський співак Валерій Сюткін в 62 роки став батьком вчетверте. У пари народився хлопчик.

Сюткін зі своєю 45-річною дружиною Віолою приховували вагітність. Останні місяці перед пологами вся сім'я перебувала за містом, пише "СтарХит" з посиланням на знайомих артиста.

"Вагітність протікала досить спокійно. Валера і так був завжди уважним чоловіком, але якою турботою він оточив Віолу в період вагітності – це треба бачити! Порошинки здував!" – розповіли друзі сім'ї.

Новонароджений хлопчик став четвертою дитиною Сюткіна. У нинішньому шлюбі артиста народилася також дочка Віола. У співака ще є дочка Олена та син Максим від двох попередніх шлюбів.

Сюткін з сім'єю СтарХит

"Малюк – справжній богатир, пологи пройшли добре", – відзначили в клініці, де з'явився на світ спадкоємець артиста.

Відзначимо, з Віолою Сюткін познайомився на початку 90-х – дівчина влаштувалася на роботу в колектив групи "Браво". Перший час залицяння музиканта вона відкидала і, за зізнанням Валерія, саме це його і спонукало до боротьюи за її серце. Зрештою, він зумів завоювати серце красуні, незабаром закохані одружилися. На той момент Віолі було всього 17, а Валерію – 35.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Джамала нещодавно вдруге стала мамою. Так, у зірки і її чоловіка Бекіра Сулейманова народився син.