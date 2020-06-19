62-річний Дольф Лундгрен зробив пропозицію 24-річній коханій. Фото
62-річний голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен зробив пропозицію своїй 24-річній дівчині Еммі Крокдал.
Радісною новиною знаменитість поділився на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото, на якому дівчина продемонструвала обручку.
"Щось дуже особливе сталося тут у Швеції", – прокоментував він публікацію.
Емма Крокдал також поділилася фото з заручин на своїй сторінці в Instagram.
"Ущипніть мене", – написала вона і показала каблучку, яку подарував їй знаменитий актор.
Зазначимо, що обраниця Дольфа працює фітнес-інструктором. Пара почала зустрічатися в січні 2020 року.
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