62-річний Дольф Лундгрен зробив пропозицію 24-річній коханій. Фото

Крістіна Долматова люди 20:04, 19.06.2020

62-річний голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен зробив пропозицію своїй 24-річній дівчині Еммі Крокдал.

Радісною новиною знаменитість поділився на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото, на якому дівчина продемонструвала обручку.

Дольф Лундгрен зробив пропозицію своїй 24-річній дівчині (Instagram-акаунт Дольфа Лундгрена)

"Щось дуже особливе сталося тут у Швеції", – прокоментував він публікацію.

Дольф Лундгрен зробив пропозицію Еммі Крокдал (Instagram-акаунт Емми Крокдал)

Емма Крокдал також поділилася фото з заручин на своїй сторінці в Instagram.

"Ущипніть мене", – написала вона і показала каблучку, яку подарував їй знаменитий актор.

Дольф Лундгрен зробив пропозицію Еммі Крокдал (Instagram-акаунт Емми Крокдал)

Зазначимо, що обраниця Дольфа працює фітнес-інструктором. Пара почала зустрічатися в січні 2020 року.

Дольф Лундгрен і Емма Крокдал (Instagram-акаунт Емми Крокдал)
Емма Крокдал (Instagram-акаунт Емми Крокдал)
Емма Крокдал (Instagram-акаунт Емми Крокдал)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний герой українського реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін та його обраниця Даша Квіткова одружилися.

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