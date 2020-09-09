62-річний Алек Болдвін став батьком вшосте. Фото

Юля Ухіна Люди 20:10, 9.09.2020

61-річний голлівудський актор Алек Болдвін став батьком вшосте – у нього народився син.

Про поповнення в родині повідомила дружина артиста Хіларія, опублікувавши фото новонародженим малюком.

"Минулої ночі у нас народився малюк. Він сама досконалість, ми щасливі. Ім'я ще не придумали", – написала Хіларія.

Алек Болдвін з дружиною та новонародженим сином (Instagram Хіларі Болдвін)

Нагадаємо, що про вагітність Хіларії стало відомо у квітні. Подружжя було дуже щасливим, оскільки у 2019 році дружині Алека Болдвіна довелося пережити два викидні.

Алек Болдвін з дружиною Хіларією. spletnik.ru

Також зазначимо, що для Хіларії це п'ята дитина, а для Болдвіна – шоста, адже в актора є ще 22-річна донька Айрленд від шлюбу з Кім Бейсінгер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 79-річний Еммануїл Віторган став батьком в 4-й раз. Актор повідомив, що у нього народилася ще одна донька.

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