62-річний Алек Болдвін став батьком вшосте. Фото

62-річний Алек Болдвін став батьком вшосте. independent.co.uk.
61-річний голлівудський актор Алек Болдвін став батьком вшосте – у нього народився син.
Про поповнення в родині повідомила дружина артиста Хіларія, опублікувавши фото новонародженим малюком.
"Минулої ночі у нас народився малюк. Він сама досконалість, ми щасливі. Ім'я ще не придумали", – написала Хіларія.
Алек Болдвін з дружиною та новонародженим сином (Instagram Хіларі Болдвін)
Нагадаємо, що про вагітність Хіларії стало відомо у квітні. Подружжя було дуже щасливим, оскільки у 2019 році дружині Алека Болдвіна довелося пережити два викидні.
Алек Болдвін з дружиною Хіларією. spletnik.ru
Також зазначимо, що для Хіларії це п'ята дитина, а для Болдвіна – шоста, адже в актора є ще 22-річна донька Айрленд від шлюбу з Кім Бейсінгер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 79-річний Еммануїл Віторган став батьком в 4-й раз. Актор повідомив, що у нього народилася ще одна донька.
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