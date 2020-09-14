62-річна співачка Зарубіна вирішила переїхати в США до незнайомого нареченого

Відома російська співачка Ольга Зарубіна вирішила переїхати в США до майбутнього чоловіка.

Про це повідомляє видання StarHit. За словами інсайдерів, зі своїм новим обранцем 62-річна артистка познайомилася в соцмережах, але ніколи не спілкувалася з ним наживо. Ім'я обранця співачка не розкриває, вказавши лише, що "він теж артист" і трепетно до неї ставиться.

"Він теж артист... Але я про нього нічого не знала, до того як ми почали спілкуватися. А ось він за моєю творчістю уважно стежив і дуже трепетно до мене ставиться. Він уже говорив мені про весілля", – розповіла Зарубіна.

cosmo.ru

Уже в жовтні виконавиця хіта "На теплоходе музыка играет" планує поїхати в Америку, щоб нарешті познайомитися з коханим. Однак, про можливе заміжжя Зарубіна говорить з обережністю.

"Ми вже не в тому віці, щоб стрибати у вир з головою... Тому, по-перше, я повинна буду мати особистий простір. Це не про те, що я можу зустрічатися з іншими чоловіками, про це не може бути й мови Це про те, що дві дорослих людини давали одне одному умовну свободу. І другий критерій, найбільш важливий для мене – доброта. Тому що злих людей я у своєму житті побачила багато, мені вистачило", – підсумувала співачка.

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