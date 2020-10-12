62-річна Мадонна збентежила фанатів неприродною формою обличчя на фото

Американська поп-співачка Мадонна поділилася новими селфі й обурила прихильників неприродною зовнішністю.

Відповідні знімки 62-річна артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона зображена з рожевим волоссям у синій кофті з білим коміром. Свій образ Мадонна доповнила окулярами, невеликими сережками та золотистим намистом.

"Обличчя дівчини, яка тільки що проголосувала! Виходьте і беріть на себе відповідальність, люди!" – прокоментувала публікацію співачка.

Зазначимо, що шанувальників збентежила дивна форма обличчя співачки, і вони взялися критикувати її за застосування фільтрів та ретуші.

"Що сталося з твоїми вилицями? Так негарно, Мадонна", "Це так сумно. Що з тобою відбувається?", "Це реальне обличчя чи фільтр?", "Що за фільтр вона використала? Схожа на інопланетянку", "Боже, сподіваюся, що це фільтр. Будь ласка, не роби більше ніяких пластичних операцій", "Припини себе спотворювати. Ти вже стара – змирися з цим", – написали люди.

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