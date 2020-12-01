62-річна Мадонна показала всіх своїх шістьох дітей і молодого бойфренда. Відео

Американська співачка Мадонна поділилася в мережі коротким відео, на якому постала зі своїми шістьма дітьми та 26-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Кадри були зняті під час Дня подяки, що відзначається в США.

Відповідний ролик 62-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Мадонна спочатку позувала з доньками Лурдес, Чифундо, Стелою иа Естер, а також синами Рокко і Девідом біля каміна у їхньому сімейному будинку в Нью-Йорку. Після чого з'явилася в кадрі сидячи на колінах у свого 26-річного бойфренда, танцівника Ахламаліка Вільямса (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Мадонна з дітьми скриншот з відео

"Приголомшливі спогади... Висловлюю подяку", – підписала публікацію Мадонна, під якою також залишила хештег "кожен день".

Мадонна з мододим бойфрендом скриншот з відео

Мадонна і Ахламалік Вільямс скриншот з відео

Шанувальники Мадонни зізналися, що дуже щасливі бачити її в колі сім'ї та побажали співачці щастя.

"Чудова сім'я!", "Ви побудували прекрасну сім'ю", "Так щаслива за вас, що ви провели свято в колі своїх дітей", – написали люди.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі помилково "поховали" американську співачку Мадонну, переплутавши її з легендарним футболістом Марадоною, який пішов з життя 25 листопада.