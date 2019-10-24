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24 жовтня • оновлено в 13:38
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61-річна зірка "Основного інстинкту" знялася у відвертій фотосесії

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Знаменита 61-річна голлівудська актриса, зірка легендарного фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун знялася у відвертій фотосесії.

Так, артистка позувала для нового номера журналу Allure. На обкладинці Шерон постала в сірому картатому костюмі і чорному мереживному бюстгальтері. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Фото з Instagram

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На наступних фото актриса позувала в темному блейзері і одних тільки чорних мереживних трусиках. А також в платті з дуже глибоким декольте, засвітивши голі груди.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Фото з Instagram

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шерон Стоун вразила фанатів відмінною фігурою, опублікувавши фото в бікіні.

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Особа
Шарліз Терон
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