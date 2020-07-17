61-річна Мадонна здивувала мережу відвертою позою. Фото

61-річна американська співачка Мадонна поділилася з шанувальниками фото, на якому позує з 26-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Знаменитість показала, як відновлюється після травми коліна.

На знімку, опублікованому в Instagram, зірка виконує вправу для розтяжки хребта, нахиливши тулуб униз і впираючись руками в підлогу, а хлопець в цей час притримує її ззаду (фото дивіться нижче).

"Реабілітація не повинна бути нудною", – написала Мадонна.

Мадонна відновлюється після травми коліна Instagram @madonna

Публікація зібрала понад 250 тисяч вподобань. Деякі фанати захопилися формої співачка, а комусь фото здалося вульгарним.

"Іноді я забуваю, що це не її син", "Як гаряче", "Дівчина збожеволіла", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @madonna

Скриншот коментарів Instagram @madonna

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