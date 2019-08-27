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60-річний Зібров раптово знову одружився: відео з церемонії

1.9т Читати матеріал російською

Народний артист України, співак і композитор Павло Зібров вдруге одружився зі своєю дружиною Мариною.

Так, пара таким чином вирішила відзначити 25-річчя з дня весілля і 60-річчя жінки. Зазначимо, що Зібров з'явився на святі в білому костюмі, а його дружина у весільній сукні без фати, з букетом нареченої в руках. Фото і відео з церемонії співак опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

60-річний Зібров раптово знову одружився: відео з церемонії

Павло і Марина Зіброви

Фото з Instagram

60-річний Зібров раптово знову одружився: відео з церемонії

Весілля Павла та Марини Зібрових

Фото з Instagram

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"Цей день ми провели, як в казці. Все було, як в перший раз: перший танець, перший поцілунок, вперше ми обмінялися обручками і почули заповітне "так". Ми дякуємо всім дорогим гостям, хто розділив цей вечір з нами і особливо подякувати ми з Мариною хочемо нашій донечці за те, що вона так майстерно провела нашу церемонію та й взагалі, що запропонувала і допомогла втілити це дійство в життя", — написав Зібров.

Цей день ми провели начебто у казці! Все Було як в перший раз! Перший танець, перший поцілунок, Вперше ми обміняліся каблучками та почула Завітне "Так"! Ми дякуємо всім дорогим гостям, хто розділів цею вечір з нами и особливо подяку ми з Мариною Хочемо Висловіть Нашій донечці @diana_zibrova за ті, что вона так Майстерня провела нашу церемонію та и Взагалі, что предложили та допомогла втіліті це дійство у життя! Бо об'єднати срібне весілля та ювілей - треба мати Справжній хист, та вона впоралась якнайкраще! Много хто запітує, Який секрет Довгого союзу? По-перше - треба любити. Справжня любов не минає з часом, а становится только міцнішою та усвідомленою! А найкращий способ продовжіті любов - це насолоджуватіся шкірних спільно проведеної хвилини. І про что НЕ шкодуваті!

Публікація від Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Марина — друга дружина Павла Зіброва. Його перша дружина Тетяна пішла від нього до свого студента, коли співаку було 27 років. У Павла і Марини є 22-річна донька Діана і син Олександр, який народився у 1982 році, від першого шлюбу Марини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Зібров похвалився бурхливим інтимним життям і зізнався, що недавно вони з дружиною навіть закупилися в секс-шопі.

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Особа
Павло Зібров
Місце
Україна
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