60-річний Зібров раптово знову одружився: відео з церемонії

Народний артист України, співак і композитор Павло Зібров вдруге одружився зі своєю дружиною Мариною.

Так, пара таким чином вирішила відзначити 25-річчя з дня весілля і 60-річчя жінки. Зазначимо, що Зібров з'явився на святі в білому костюмі, а його дружина у весільній сукні без фати, з букетом нареченої в руках. Фото і відео з церемонії співак опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Павло і Марина Зіброви Фото з Instagram

Весілля Павла та Марини Зібрових Фото з Instagram

"Цей день ми провели, як в казці. Все було, як в перший раз: перший танець, перший поцілунок, вперше ми обмінялися обручками і почули заповітне "так". Ми дякуємо всім дорогим гостям, хто розділив цей вечір з нами і особливо подякувати ми з Мариною хочемо нашій донечці за те, що вона так майстерно провела нашу церемонію та й взагалі, що запропонувала і допомогла втілити це дійство в життя", — написав Зібров.

Марина — друга дружина Павла Зіброва. Його перша дружина Тетяна пішла від нього до свого студента, коли співаку було 27 років. У Павла і Марини є 22-річна донька Діана і син Олександр, який народився у 1982 році, від першого шлюбу Марини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Зібров похвалився бурхливим інтимним життям і зізнався, що недавно вони з дружиною навіть закупилися в секс-шопі.

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