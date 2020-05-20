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20 травня • оновлено в 10:35
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60-річний Ніколаєв зворушив домашнім відео з 4-річною донькою

3.4т
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60-річний російський співак Ігор Ніколаєв опублікував нове відео зі своєю маленькою донькою, 4-річною Веронікою.

Ролик з'явився на особистій сторінці артиста в Instagram.

Ігор Ніколаєв з дружиною і донькою

Ігор Ніколаєв з дружиною і донькою

starhit.ru

Так, спочатку на відео Вероніка показує своєму батькові, що вона взяла в басейн. А потім у кадрі Ніколаєв з дочкою плюскається в басейні з незвичайними фотошпалерами, які створюють атмосферу морського простору.

"Ілюзія океану в домашніх умовах або збір в сауну – справа серйозна", – підписав ролик музикант.

Примітно, що шанувальники прийшли в захват від нового відео Ніколаєва. У коментарях користувачі засипали батька з дочкою компліментами. Оцінила ролик навіть Алла Пугачова.

60-річний Ніколаєв зворушив домашнім відео з 4-річною донькою
60-річний Ніколаєв зворушив домашнім відео з 4-річною донькою
60-річний Ніколаєв зворушив домашнім відео з 4-річною донькою
60-річний Ніколаєв зворушив домашнім відео з 4-річною донькою
60-річний Ніколаєв зворушив домашнім відео з 4-річною донькою

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведучий Максим Галкін опублікував відео, на якому показав талант свого сина, 6-річного Гаррі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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