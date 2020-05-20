60-річний Ніколаєв зворушив домашнім відео з 4-річною донькою

60-річний російський співак Ігор Ніколаєв опублікував нове відео зі своєю маленькою донькою, 4-річною Веронікою.
Ролик з'явився на особистій сторінці артиста в Instagram.
Ігор Ніколаєв з дружиною і донькою
starhit.ru
Так, спочатку на відео Вероніка показує своєму батькові, що вона взяла в басейн. А потім у кадрі Ніколаєв з дочкою плюскається в басейні з незвичайними фотошпалерами, які створюють атмосферу морського простору.
"Ілюзія океану в домашніх умовах або збір в сауну – справа серйозна", – підписав ролик музикант.
Примітно, що шанувальники прийшли в захват від нового відео Ніколаєва. У коментарях користувачі засипали батька з дочкою компліментами. Оцінила ролик навіть Алла Пугачова.
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