60-річний Антоніо Бандерас вилікувався від коронавірусу

Відомий іспанський актор Антоніо Бандерас, який недавно заразився коронавірусом, заявив, що повністю вилікувався від COVID-19.

Про це 60-річний артист повідомив на особистій сторінці в Facebook. Він також супроводив публікацію кумедним колажем, на якому показав, як "бореться" із зображенням молекули коронавірусу.

"Після 21 дня ізоляції я можу сказати, що сьогодні я переміг інфекцію COVID-19. Я вилікувався. Мої думки звертаються до тих, кому пощастило менше, ніж мені, і до тих, хто постраждав більше за мене. Я також бажаю сили тим, хто знаходиться в епіцентрі бою", – написав Бандерас.

Антоніо Бандерас вилікувався від коронавірусу (Facebook-сторінка Антоніо Бандераса)

Нагадаємо: Антоніо Бандерас повідомив про зараження коронавірусом 10 серпня, в день свого 60-річчя. Актор стверджував, що, попри хворобу, почувався непогано.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто з українських зірок заразився коронавірусом. Також варто зазначити, що деякі з них вже одужали від COVID-19.

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