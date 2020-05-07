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7 травня • оновлено в 12:52
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6-річний син вразив Галкіна своїм талантом

2.8т
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Російський телеведучий Максим Галкін опублікував відео, на якому показав талант свого сина, 6-річного Гаррі.

Відповідним роликом шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram в stories.

Максим Галкін з сином Гаррі

Максим Галкін з сином Гаррі

Instagram @maxgalkinru

Зокрема, на відео Галкін показав величезну вежу з блоків гри "Дженга", яку Гаррі побудував сам.

"Гаррі, ну це фантастикате, що ти збудував!",захоплювався шоумен.

Правда, довго вежа не простояла: хлопчик зруйнував споруду одним рухом руки, чим засмутив свою сестру Лізу.

У коментарях під відео шанувальники захопилися талантом Гаррі, відзначивши його старання:

"Скільки терпіння треба мати", "Скільки старань", "Молодець", "Кращий за всіх", "Гаррі – унікум! У черговий раз здивував".

"Це фантастика!" 6-річний син вразив Галкіна своїм талантом
"Це фантастика!" 6-річний син вразив Галкіна своїм талантом
"Це фантастика!" 6-річний син вразив Галкіна своїм талантом
"Це фантастика!" 6-річний син вразив Галкіна своїм талантом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін порадував шанувальників новим сімейним відео, на якому показав свою дружину і співачку Аллу Пугачову в коротких шортах.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Максим Галкін Гаррі Галкин
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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