"Це фантастика!" 6-річний син вразив Галкіна своїм талантом

Російський телеведучий Максим Галкін опублікував відео, на якому показав талант свого сина, 6-річного Гаррі.
Відповідним роликом шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram в stories.
Максим Галкін з сином Гаррі
Instagram @maxgalkinru
Зокрема, на відео Галкін показав величезну вежу з блоків гри "Дженга", яку Гаррі побудував сам.
"Гаррі, ну це фантастика – те, що ти збудував!", – захоплювався шоумен.
Правда, довго вежа не простояла: хлопчик зруйнував споруду одним рухом руки, чим засмутив свою сестру Лізу.
У коментарях під відео шанувальники захопилися талантом Гаррі, відзначивши його старання:
"Скільки терпіння треба мати", "Скільки старань", "Молодець", "Кращий за всіх", "Гаррі – унікум! У черговий раз здивував".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін порадував шанувальників новим сімейним відео, на якому показав свою дружину і співачку Аллу Пугачову в коротких шортах.
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