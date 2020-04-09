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9 квітня • оновлено в 17:28
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6-річний син Галкіна й Пугачової розсмішив пародією на Ніколаєва

39.3т
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Син російського телеведучого Максима Галкіна й співачки Алли Пугачової Гаррі спародіював композитора й співака Ігоря Ніколаєва.

Так, кумедне відео опублікував на своїй сторінці в Instagram Галкін.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

У кадрі 6-річний Гаррі з'явився в образі Ніколаєва: приклеїв вуса, надів темні окуляри й зав'язав волосся в хвостики. Крім того, хлопчик виконав пісню артиста "Выпьем за любовь".

"Не впізнали, чи що, Гарріка?", – поцікавився хлопчик після того, як зняв вуса та окуляри.

Оцінив пародію і сам Ігор Ніколаєв, який написав у коментарях:

"Браво!"

"Весь у батька": 6-річний син Галкіна й Пугачової розсмішив пародією на Ніколаєва

Крім того, на думку шанувальників, хлопчик може піти стопами свого зіркового батька.

"Весь у батька": 6-річний син Галкіна й Пугачової розсмішив пародією на Ніколаєва
"Весь у батька": 6-річний син Галкіна й Пугачової розсмішив пародією на Ніколаєва
"Весь у батька": 6-річний син Галкіна й Пугачової розсмішив пародією на Ніколаєва
"Весь у батька": 6-річний син Галкіна й Пугачової розсмішив пародією на Ніколаєва
"Весь у батька": 6-річний син Галкіна й Пугачової розсмішив пародією на Ніколаєва

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі опублікували відео, на якому напівголий комік і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін миє посуд. В цей же час артист міркував про те, що знаменитості занадто часто говорять про свою втому.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Гаррі Галкин
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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