6-річна донька Пугачової та Галкіна вразила новим талантом
Російський шоумен Максим Галкін показав, як їхня з Аллою Пугачовою шестирічна донька Ліза вміло катається на гіроскутері.
Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому маленька дівчинка продемонструвала всі свої вміння, тоді як її брат Гаррі їздив на велосипеді (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Політ", – лаконічно підписав публікацію Галкін.
Шанувальники високо оцінили вміння Лізи, про що вказали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін зізнався, що його шокували знання шестирічної доньки Лізи. Артист показав відео, на якому його вона міркувала про живопис.