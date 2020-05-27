6-річна донька Пугачової та Галкіна вразила новим талантом

Крістіна Долматова люди 23:19, 27.05.2020 Оновлено: 23:55, 27.05.2020

Російський шоумен Максим Галкін показав, як їхня з Аллою Пугачовою шестирічна донька Ліза вміло катається на гіроскутері.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому маленька дівчинка продемонструвала всі свої вміння, тоді як її брат Гаррі їздив на велосипеді (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін з Аллою Пугачовою та їхня донька Ліза

"Політ", – лаконічно підписав публікацію Галкін.

Донька Пугачової та Галкіна катається на гіроскутері
Скріншот з відео

Шанувальники високо оцінили вміння Лізи, про що вказали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін зізнався, що його шокували знання шестирічної доньки Лізи. Артист показав відео, на якому його вона міркувала про живопис.

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