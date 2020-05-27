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27 травня • оновлено в 23:50
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6-річна донька Пугачової та Галкіна вразила новим талантом

1.9т
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Російський шоумен Максим Галкін показав, як їхня з Аллою Пугачовою шестирічна донька Ліза вміло катається на гіроскутері.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому маленька дівчинка продемонструвала всі свої вміння в той час, як її брат Гаррі їздив на велосипеді (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін з Аллою Пугачовою та їхня донька Ліза

Максим Галкін з Аллою Пугачовою та їхня донька Ліза

"Політ", – лаконічно підписав публікацію Галкін.

Донька Пугачової та Галкіна катається на гіроскутері

Донька Пугачової та Галкіна катається на гіроскутері

Скріншот з відео

Шанувальники високо оцінили вміння Лізи, про що вказали в коментарях.

"Не перестаю захоплюватися": 6-річна дочка Пугачової та Галкіна вразила новим талантом
"Не перестаю захоплюватися": 6-річна дочка Пугачової та Галкіна вразила новим талантом
"Не перестаю захоплюватися": 6-річна дочка Пугачової та Галкіна вразила новим талантом
"Не перестаю захоплюватися": 6-річна дочка Пугачової та Галкіна вразила новим талантом
"Не перестаю захоплюватися": 6-річна дочка Пугачової та Галкіна вразила новим талантом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін зізнався, що його шокували знання шестирічної доньки Лізи. Артист показав відео, на якому його вона міркувала про живопис.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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