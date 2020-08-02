59-річний Шон Пенн таємно одружився з 28-річною актрисою

59-річний американський актор і режисер Шон Пенн таємно одружився з 28-річною коханою, актрисою Лейлою Джордж.

Про це стало відомо завдяки дружині продюсера Майка Медавоя – Ірен. Вона привітала молодят на особистій сторінці в Instagram, а також опублікувала знімок, на якому ті продемонстрували свої обручки.

"Ми такі щасливі за Лейлу Джордж і Шона Пенна, які тільки що одружилися. Ми любимо вас. Дякую вам за те, що стали нам як сім'я. Ми на сьомому небі! Це велике щастя – знайти справжнього партнера, справжнє кохання, яке змінює світ на краще. Вам судилося бути разом", – написала Ірен.

Шон Пенн і Лейла Джордж таємно одружилися (Instagram Ірени Медавой)

Нагадаємо, що чутки про роман Шона Пенна і Лейли Джордж з'явилися восени 2016 року, а трохи пізніше закохані підтвердили їх спільним виходом у світ. Для Лейли цей шлюб став першим, а для Шона – третім. З 1985 по 1989 роки актор був одружений з Мадонною. Другою дружиною Пенна стала актриса Робін Райт, з якою вони одружилися у 1996 році. До речі, в Шона та Робін є спільні діти – донька Ділан і син Хоппер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський актор Володимир Торсуєв, який зіграв Електроніка в фільмі "Пригоди Електроніка", в п'ятий раз одружився. Його обраницею стала лікарка з України Лілія.