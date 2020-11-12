57-річний продюсер "Ласкового мая" Разін одружується з українкою: обраниця молодша на 22 роки

Софія Ковнір Люди 16:39, 12.11.2020 Оновлено: 16:56, 12.11.2020

57-річний продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін одружується вп'яте. Його кохана з України – міста Краматорськ, вона молодша за зірку на 22 роки.

За словами Разіна, зовсім скоро вони зіграють весілля, а в їхніх планах – мати двох діток, пише "СтарХіт".

"Багато хто запитує про моє особисте життя. Хочу відкрити маленький секрет: я протягом двох років зустрічаюся з дівчиною з українського Краматорська. Її звуть Ольга. Вона прекрасна дівчина, і ми з нею плануємо наступного року створити сім'ю. Після смерті мого сина Саші в мене залишився один Ілля, якому 35 років, він живе в Санкт-Петербурзі. Ми з Ольгою вирішили наступного року зіграти весілля і хочемо двох дітей. Захід відбудеться в одному з міст, де пройдуть гастролі "Дискотеки "Союз", – повідомив продюсер.

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін одружується вп'яте на дівчині з України
"СтарХіт"

Крім того, він зазначив, що його колишні обраниці, з якими він зберіг теплі стосунки, схвалюють його вибір.

"Ольга з дружньої мені та улюбленої країни України. Я завжди любив і поважав українців. У мене дуже багато солістів, артистів і дуже багато улюблених людей з України. Тепер буде дружина з України. Наступного року ми обов'язково обвінчаємося. Мої колишні дружини Іра, Наталя і Марітана не проти мого весілля. Марітана створила дуже хорошу сім'ю. У неї в шлюбі також з'явилися діти, і я за неї шалено радий. Я зі своїми колишніми дружинами дуже дружу", – додав Разін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський продюсер Андрій Разін заявив, що телеведуча Лєра Кудрявцева насправді народила старшого сина Жана не від соліста групи "Ласковый май" Сергія Ленюка.

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