57-річний Пєвцов купив для себе місце на цвинтарі: з'явилося пояснення

Популярний російський актор Дмитро Пєвцов, який втратив сина Данила в 2012 році, купив місце на цвинтарі поряд зі спадкоємцем.

На сьогоднішній день артисту залишається тільки вірити, що він возз'єднається з сином після смерті, пише "Експрес газета".

Як стало відомо, Пєвцов купив місце під свою могилу поряд з сином. Дмитро при житті побажав, щоб його поховали на Троєкуровському цвинтарі. Саме там, на престижній 21-й дільниці покоїться Данило.

"Дмитро з Ольгою (Дроздовою, – прим. ред.) часто приходять сюди. Вона його завжди підтримує. Квіти приносять, за пам'ятником самостійно доглядають. А буває, просто постоять хвилин 10 і йдуть. У нас тут туристів, як на Новодівичому, не буває, тому вони і не ховаються. Пєвцов навіть ось і собі ділянку купив відразу. У нас на Троєкуровському так прийнято, багато хто собі могилку заздалегідь беруть, Куравльов навіть ім'я своє на пам'ятнику написав, залишилося тільки дати додати. Дмитро дуже сина любив. Он який пам'ятник йому гарний поставив, а фото ви бачили там? Хлопчика ж від батька не відрізнити – одне обличчя. Шкода його, звичайно, упокій Господь його душу", – розповів охоронець цвинтаря.

Актор Дмитро Пєвцов купив місце на цвинтарі поряд зі спадкоємцем "Експрес газета"

Актор Дмитро Пєвцов купив місце на цвинтарі поряд зі спадкоємцем "Експрес газета"

Так, поруч з пам'ятником Данилу дійсно підготовлено ще як мінімум одне місце. Досить велику ділянку поруч з могилою має кам'яну огорожу, засипану щебенем.

Актор Дмитро Пєвцов купив місце на цвинтарі поряд зі спадкоємцем "Експрес газета"

Актор Дмитро Пєвцов купив місце на цвинтарі поряд зі спадкоємцем "Експрес газета"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Дмитро Пєвцов, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, потрапив до лікарні після поїздки в окупований Крим.