57-річна співачка Свиридова розлютила мережу фото в бікіні

Російська співачка кримського походження Олена Свиридова розлютила своїх шанувальників відвертим знімком в бікіні.

Так, артистка розповіла, що наразі знаходиться в окупованому Росією Криму та сфотографувалася у відкритому червоному бікіні. Фото опубліковане на особистій сторінці Свиридової в Instagram.

Незважаючи на те, що артистка продемонструвала підтягнуте тіло, її фоловери розкритикували зірку за надмірну відвертість. Багато з них також порахували, що в її віці соромно хвалитися подібними фото.

Свиридова похвалилася фігурою в купальнику Instagram Олени Свиридової

"Чому артисти стали останнім часом викладати такі фото? Невже більше нічого?" – обурилися шанувальники Свиридової.

"Олено, я вас поважала... До чого у такому віці подібні фото? Старіти красиво не всім дано, показуйте це своїм близьким, а не всій країні", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно 46-річна російська актриса Катерина Волкова поділилася з шанувальниками архівними фото, на якому вона позувала голою в полі.