56-річний Бред Пітт ошелешив запущеним і різко постарілим виглядом

Американський актор Бред Пітт ошелешив шанувальників запущеним і різко постарілим зовнішнім виглядом на нових фото.

Відповідні знімки опублікувало видання Daily Mail.

Бред Пітт cosmopolitan.com

Так, на фотографіях, які папараці зробили на одній з вулиць американського міста Малібу, штат Каліфорнія, 56-річний Пітт стоїть поруч з басистом гурту Red Hot Chili Peppers Майклом Белзарі.

Видання зазначає, що користувачів здивував зовнішній вигляд актора. Зокрема, Бред вийшов на вулицю з зарослим волоссям і в рваних джинсах.

Бред Пітт dailymail.co.uk

Бред Пітт dailymail.co.uk

Бред Пітт dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актор Бред Пітт подав до суду позов проти колишньої дружини Анжеліни Джолі через те, що вона завела бійцівських собак.

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