56-річна Лоліта влаштувала запальні танці з карнизом у руках. Відео

Ольга Веркалець Люди 22:03, 10.08.2020

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська влаштувала запальні танці з карнизом у руках.

Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позує в купальнику і гумових тапочках, стоячи на стільці, а в руках тримає карниз (ролик дивіться нижче).

56-річна Лоліта почала знімати з карниза штору, а згодом перетворила його в жердину для еротичних танців.

"Дивна річ – коли бачиш в руках карниз, то думаєш: "Я молоденька і могла б ще показати стриптиз. Ні, краще нагнутися і піти в машинку штори закинути", – відзначила співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як на неї напав гвалтівник. Інцидент трапився, коли артистка навчалася в старших класах школи.

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