56-річна Лоліта показала, як миє унітаз в білизні

56-річна російська співачка українського походження Лоліта Мілявська розбурхала мережу показавши дивне відео. На ньому вона в білизні мила унітаз.

Ролик артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram (щоб переглянути, доскролльте новину до кінця).

Лоліта Мілявська instagram.com/lolitamilyavskaya

"Чистка унітазів - суцільне задоволення на карантині", - підписала вона відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами співачки, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

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