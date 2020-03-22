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23 березня • оновлено в 02:48
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56-річна Лоліта показала, як миє унітаз в білизні

1.9т
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56-річна російська співачка українського походження Лоліта Мілявська розбурхала мережу показавши дивне відео. На ньому вона в білизні мила унітаз.

Ролик артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram (щоб переглянути, доскролльте новину до кінця).

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

instagram.com/lolitamilyavskaya

"Чистка унітазів - суцільне задоволення на карантині", - підписала вона відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами співачки, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

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Автор
Марія Дідик
Особа
Лоліта
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Облизать надо было еще , блогерша)
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