56-річна Лоліта перехворіла на коронавірус

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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Лоліта Мілявська перехворіла на коронавірус та анонсувала концерт

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська повідомила, що перехворіла на коронавірус – аналіз показав наявність антитіл в організмі.

Так, 56-річна артистка розповіла, що хвороба пройшла безсимптомно, вона дізналася, що перенесла COVID-19 після здачі тесту. Про це йшлося у відео, яке вона опублікувала на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Також вона зазначила, що планує дати концерт у Москві і вказала, що не боїться вірусу, однак глядачам, які прийдуть на шоу, порекомендувала дотримуватися всіх заходів безпеки під час карантину.

56-річна Лоліта перехворіла на коронавірус.

"Концерт у "Крокусі" відбудеться вже точно... Я не співала сольники з квітня. Хвилювання є, але є і бажання спробувати. Не знаю, яким чином, але в крові виявили велику кількість антитіл. Значить, я щасливчик, який переніс вірус безсимптомно. Але ви, будь ласка, виконуйте всі запобіжні рекомендації!" – висловилася Мілявська.

Відзначимо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що у Лоліти спостерігаються серйозні проблеми зі здоров'ям – нібито співачка перебувала в передінфарктному стані. Сама артистка спростувала ці чутки, вказавши, що хейтери "не дочекаються, щоб з нею щось трапилося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лоліта потрапила в скандал із російським телеканалом. Так, канал RU.TV закрив смайликом її обличчя в кліпі Світлани Лободи на пісню Boom Boom. Знаменитість відреагувала на скандал, звинувативши холдинг "Російська медіагрупа" в тому, що вони принижують її як жінку-пенсіонерку.

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