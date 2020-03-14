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14 березня • оновлено в 18:27
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56-річна Лоліта оголила груди в відвертому вбранні

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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська оголила груди у відвертому вбранні. Так, вона зняла відео на якому позувала в купальнику з дуже глибоким декольте.

Ролик артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Як вуха спанієля": Лоліта оголила груди в відвертому вбранні

"Мій день артиста. Переїзд сьогодні поїздом. Бурхливе задоволення від туру по країні. Люди плачуть і сміються на концертах. Починають любити себе не соромлячись. Ніякого смутку, дорогі мої! Всі випробування пройдемо разом і з посмішкою! Ми дуже Сильні! Живі у всіх сенсах! Але руки не забуваємо мити в будь-якому випадку", - підписала ролик Лоліта.

Мій день артиста) ☝️ Переїзд сьогодні поїздом ✌🤓 Шалений Задоволення від туру по країні !!! Люди плачуть і сміються на концертах ❤ Расслабляются і починають Любити Себе не стесняясь✌👏👏 Ніякого смутку, дорогі мої! ️ Всі випробування пройдемо Разом і з посмішкою !!! Ми дуже Сильні !!! Живі у всіх сенсах !!! Але руки не забуваємо мити в будь-якому випадку ✌😘

Публікація від Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya)

Багатьом шанувальникам артистки не сподобався її зовнішній вигляд.

"Ніби ж не пляж, навіщо так?", "Без оголення ніяк", "Обов'язково знімати в такому вигляді? Вже вік не той, щоб виставляти так себе", - пишуть в мережі.

"Як вуха спанієля": Лоліта оголила груди в відвертому вбранні
"Як вуха спанієля": Лоліта оголила груди в відвертому вбранні
"Як вуха спанієля": Лоліта оголила груди в відвертому вбранні

У Telegram-каналі "НеМалахов" груди співачки і зовсім порівняли з "вухами спаніеля".

"Від грудей Лоліти залишилися вуха спаніеля. У тигровому купальнику з декольте до пупка хвалиться своїм багатством", - говорить в повідомленні.
"Як вуха спанієля": Лоліта оголила груди в відвертому вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя.

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Автор
Марія Дідик
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