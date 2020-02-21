55-річна Беллуччі засвітила соковиті груди в сексуальному боді. Фото

Італійська актриса Моніка Беллуччі блиснула розкішними формами в сексуальному вбранні.

Так, спокусливою фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Моніка Беллуччі Getty

Новини Беллуччі показала шанувальникам груди і вразила розкішною фігурою

Знімок був зроблений для спеціального випуску італійського журналу L`Officiel.

На чорно-білому фото 55-річна Беллуччі позує в сірому піджаку. Під нього зірка одягла сексуальне боді з пікантним вирізом, який вигідно підкреслив соковиті груди Моніки. Крім того, на знімку актриса похвалилася і стрункими ногами.

Пікантний образ Беллуччі не залишив байдужим шанувальників знаменитості:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 52-річна голлівудська актриса Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.

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