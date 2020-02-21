55-річна Беллуччі засвітила соковиті груди в сексуальному боді. Фото

Італійська актриса Моніка Беллуччі блиснула розкішними формами в сексуальному вбранні.
Так, спокусливою фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Моніка Беллуччі
Getty
Знімок був зроблений для спеціального випуску італійського журналу L`Officiel.
На чорно-білому фото 55-річна Беллуччі позує в сірому піджаку. Під нього зірка одягла сексуальне боді з пікантним вирізом, який вигідно підкреслив соковиті груди Моніки. Крім того, на знімку актриса похвалилася і стрункими ногами.
Пікантний образ Беллуччі не залишив байдужим шанувальників знаменитості:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 52-річна голлівудська актриса Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.
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