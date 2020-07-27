55-річна італійська актриса Моніка Беллуччі ошелешила шанувальників різко постарілим зовнішнім виглядом на фото.

Відповідні світлини опублікували в одному з фан-акаунтів зірки в Instagram. Актрису сфотографували папараці, коли вона перебувала в Парижі (Франція) (знімки дивіться нижче).

Моніка Беллуччі в Парижі Instagram @zname_nitosti

На кадрах актриса зображена в елегантній чорній сукні максі і з чорною сумочкою в руках. Волосся зірки зібрано в пучок. Проте фанатів стривожив постарілий вигляд Беллучі. Вони зазначили, що в знаменитості занадто багато зморщок і нерівностей.

Моніка Беллуччі в Парижі Instagram @zname_nitosti

"Вона красива, але втратити таку красу, що була в молодості, це боляче. Немов зникає шедевр", "Їй начебто не 70 років, чому все обличчя в зморшках", "Люди, їй всього 55! Дуже поганий вигляд має і для свого віку, і для забезпеченої людини, і для такої прекрасної жінки", – написали в коментарях.

55-річна Беллуччі стривожила мережу різко постарілим виглядом Instagram @zname_nitosti

55-річна Беллуччі стривожила мережу різко постарілим виглядом Instagram @zname_nitosti

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беллуччі сфотографувалася в провокаційному вбранні, засвітивши спокусливі сідниці.