Італійська актриса Моніка Беллуччі показала пишні груди в спокусливому вбранні під час нового виходу в світ.
Фотографії 55-річної знаменитості вже з'явилися в мережі.
Моніка Беллуччі
Getty
Так, днями Беллуччі відвідала виставку Christian Louboutin у рамках Тижня моди в Парижі.
Для світського виходу Моніка вибрала total black, головним акцентом якого став оксамитовий топ-корсет з пікантним вирізом, який вигідно підкреслив соковиті груди актриси.
Моніка Беллуччі
Getty
Завершенням образу стали класичний приталений жакет і штани із завищеною талією.
Моніка Беллуччі
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актриса Моніка Беллуччі вразила шанувальників стильною фотосесією. Зірка поділилася знімком, на якому позує в чорному комбінезоні, продемонструвавши шикарну фігуру.
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