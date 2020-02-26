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26 лютого • оновлено в 09:06
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55-річна Беллуччі блиснула великими грудьми на публіці. Фото

7.7т
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Італійська актриса Моніка Беллуччі показала пишні груди в спокусливому вбранні під час нового виходу в світ.

Фотографії 55-річної знаменитості вже з'явилися в мережі.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Getty

Новини
"Так постаріла, час безжальний!" Моніка Беллуччі жахнула фанатів своїм зовнішнім виглядом

Так, днями Беллуччі відвідала виставку Christian Louboutin у рамках Тижня моди в Парижі.

Для світського виходу Моніка вибрала total black, головним акцентом якого став оксамитовий топ-корсет з пікантним вирізом, який вигідно підкреслив соковиті груди актриси.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Getty

Завершенням образу стали класичний приталений жакет і штани із завищеною талією.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актриса Моніка Беллуччі вразила шанувальників стильною фотосесією. Зірка поділилася знімком, на якому позує в чорному комбінезоні, продемонструвавши шикарну фігуру.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Моніка Беллуччі
Місце
Італія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жаль совсем старая стала((((
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