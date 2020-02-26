Італійська актриса Моніка Беллуччі показала пишні груди в спокусливому вбранні під час нового виходу в світ.

Фотографії 55-річної знаменитості вже з'явилися в мережі.

Моніка Беллуччі Getty

Так, днями Беллуччі відвідала виставку Christian Louboutin у рамках Тижня моди в Парижі.

Для світського виходу Моніка вибрала total black, головним акцентом якого став оксамитовий топ-корсет з пікантним вирізом, який вигідно підкреслив соковиті груди актриси.

Моніка Беллуччі Getty

Завершенням образу стали класичний приталений жакет і штани із завищеною талією.

Моніка Беллуччі Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актриса Моніка Беллуччі вразила шанувальників стильною фотосесією. Зірка поділилася знімком, на якому позує в чорному комбінезоні, продемонструвавши шикарну фігуру.

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