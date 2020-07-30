54-річна зірка "Пригод Електроніка" вп'яте одружився

Російський актор Володимир Торсуєв, який зіграв Електроніка у фільмі "Пригоди Електроніка", вп'яте одружився. Його обраницею стала лікарка з України Лілія.

Пара оформила стосунки на початку липня. Для 54-річного Володимира Торсуєва цей шлюб став п'ятим. На церемонії розпису був присутній брат нареченого Юрій, пише KP.ru.

Володимир зізнався, що з Лілією зустрічаються давно і нарешті вирішив узаконити стосунки.

Володимир Торсуєв і Лілія starhit.ru

"Це було обдумане рішення, правильне, хоча злі язики говорили, що все дурниця", – наголосив Торсуєв.

Юрій Торсуєв на весіллі брата starhit.ru

Нагадаємо, вперше Володимир одружився відразу після закінчення школи. Його обраницею стала однокласниця, з якою він через місяць розійшовся. Другий раз одружився, повернувшись з армії, шлюб виявився також невдалим. Третій шлюб з Іриною також розпався. Коли Торсуєву було 42 роки, на світ з'явилася його перша дитина від дружини Марії. Дочка Єлизавета народилася 25 грудня 2007 року.

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