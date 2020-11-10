54-річна зірка 90-х Овсієнко відверто заговорила про сурогатне материнство

Зірка 90-х українського походження Тетяна Овсієнко, яка знову вирішила стати матір'ю, докладно розповіла про сімейне життя та сурогатне материнство.

За її словами, разом з чоловіком Олександром Меркуловим вони дуже хочуть завести дитину, пише "Собеседник".

Овсієнко повідомила, що особисто стала свідком того, як карантин руйнував одні пари та скріплював інші.

"Ви знаєте, хтось в карантин розлучається, а хтось лягає в пологовий будинок. У нас ні першого, ні другого не сталося, хоча дитинку ми дуже хочемо. Ми – віруючі люди, стоїмо в молитвах, дуже часто розмірковуємо на цю тему. Як Бог дасть. Я, звичайно, усвідомлюю, скільки мені років. Саша пропонував сурогатну матір, а мій син Ігор – взяти дитинку з дитячого будинку", – поділилася артистка.

Тетяна Овсієнко розповіла про сімейне життя та сурогатне материнство SM News

Також співачка додала, що зараз в її родині це поки тільки обговорюють, але до єдиної думки вони ще не дійшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тетяна Овсієнко викликала бурхливу критику в мережі через невдалу пластику. Так, її подруга і колега по колективу "Міраж" Ірина Салтикова показала спільний знімок з Овсієнко. Багато хто з прихильників навіть не впізнали зірку через її неприродне обличчя.