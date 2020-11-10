54-річна Сумська вразила мережу схожістю зі старшою донькою. Фото

Юля Ухіна Люди 16:30, 10.11.2020 Оновлено: 16:54, 10.11.2020

Українська актриса Ольга Сумська викликала ажіотаж у мережі новим фото, на якому позувала зі старшою донькою Антоніною Паперною.

Відповідний знімок 54-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Шанувальники в коментарях до публікації звернули увагу на дивовижну схожість між зірковою мамою та її донькою.

"Моя доросла донька Тоня Паперна", – написала Ольга.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна
Instagram Ольги Сумської

Зазначимо, що користувачі мережі прийшли у захват від фото Сумської із 30-річною донькою. Багато з них залишили в коментарях під фото компліменти, в яких вказали не лише на схожість двох жінок, але й на їхні зовнішні дані.

Нагадаємо, що старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна у квітні 2020 року вдруге стала мамою. У неї народився син. Разом із цивільним чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, вона також виховує доньку Єву.

Тоня Паперна з чоловіком Володимиром Ягличем і донькою Євою
cultua.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса Ольга Сумська, яка 14 років тому була учасницею першого сезону "Танців з зірками", заявила про те, що хоче спробувати свої сили в новому сезоні легендарного шоу.

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