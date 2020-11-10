54-річна Сумська вразила мережу схожістю зі старшою донькою. Фото

Українська актриса Ольга Сумська викликала ажіотаж у мережі новим фото, на якому позувала зі старшою донькою Антоніною Паперною.

Відповідний знімок 54-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Шанувальники в коментарях до публікації звернули увагу на дивовижну схожість між зірковою мамою та її донькою.

"Моя доросла донька Тоня Паперна", – написала Ольга.

Зазначимо, що користувачі мережі прийшли у захват від фото Сумської із 30-річною донькою. Багато з них залишили в коментарях під фото компліменти, в яких вказали не лише на схожість двох жінок, але й на їхні зовнішні дані.

Нагадаємо, що старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна у квітні 2020 року вдруге стала мамою. У неї народився син. Разом із цивільним чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, вона також виховує доньку Єву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса Ольга Сумська, яка 14 років тому була учасницею першого сезону "Танців з зірками", заявила про те, що хоче спробувати свої сили в новому сезоні легендарного шоу.