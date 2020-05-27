Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат несподівано потрапила в лікарню. 54-річна знаменитість повідомила, що їй вирізали апендицит.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографії з лікарні.

"Appendicitis, by! Ось тепер у мене немає нічого зайвого! Як завжди буває в таких випадках, все сталося швидко, боляче, несподівано. Слава Богу, мені пощастило, все склалося – я була вдома, в улюбленому місті Києві, зі мною моя улюблена сім'я"- підписала знімок артистка.

Вона зазначила, що зараз вже почуває себе добре, а також подякувала лікарям, які допомогли їй.

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