54-річна Ассія Ахат загриміла на операційний стіл: що з нею сталося
Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат несподівано потрапила в лікарню. 54-річна знаменитість повідомила, що їй вирізали апендицит.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографії з лікарні.
"Appendicitis, by! Ось тепер у мене немає нічого зайвого! Як завжди буває в таких випадках, все сталося швидко, боляче, несподівано. Слава Богу, мені пощастило, все склалося – я була вдома, в улюбленому місті Києві, зі мною моя улюблена сім'я"- підписала знімок артистка.
Вона зазначила, що зараз вже почуває себе добре, а також подякувала лікарям, які допомогли їй.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.