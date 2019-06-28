53-річну Сінді Кроуфорд помітили на пляжі в купальнику

Американську модель і телеведучу Сінді Кроуфорд зняли під час відпочинку з сім'єю в Майамі.
Як пише Starhit, фотографам вдалося зробити декілька кадрів моделі в купальнику, не дивлячись на вік, шанувальники Кроуфорд впевнені, що зірка все ще виглядає добре.
Модель засмагала в чорному бікіні, доповнивши образ білою пляжною накидкою. Сінді була не готова до зустрічі з фотографами, тому помітивши їх, відразу ж віддала перевагу сховатися в приміщенні. На пляжі Кроуфорд відпочивала в компанії чоловіка і дітей.
Сінді активно займається спортом і не їсть шкідливої їжі
Фото: Legion-Media
Шанувальники помітили, що і в 53 роки зірка все ще підтримує себе в хорошій формі. "Всім би нам так виглядати в її віці. Сінді прекрасна", "Мені не подобаються стегна і коліна, але фігура все ще відмінна", "Ті, хто кажуть, що у Сінді в'яле тіло, не праві. Вона справжня королева краси", - ділилися фанати.
Кроуфорд була однією з найпопулярніших моделей в світі
Фото: Legion-Media
Сінді неодноразово зізнавалася, що заради ідеальної фігури їй доводиться сидіти на дієтах. Модель намагається не їсти жирну їжу, а також ігнорує солодке і газовану воду. Байдужа Кроуфорд і до алкоголю. Зараз, коли виходи на подіум трапляються рідко, зірка менше займається спортом.
Сінді з чоловіком і дітьми
фото: Караван історій
Діти Кроуфорд теж займаються модельним бізнесом
instagram.com/cindycrawford
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кроуфорд намагається приділяти фітнесу хоча б 40 хвилин п'ять разів на тиждень, щоб тримати себе в тонусі. Вона спокійно може робити глибокі присідання, тримаючи на руках свого фітнес-тренера.
У минулому році Кроуфорд оголилась заради книги Angels іменитого фотографа Рассела Джеймса.
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