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53-річну Сінді Кроуфорд помітили на пляжі в купальнику

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Американську модель і телеведучу Сінді Кроуфорд зняли під час відпочинку з сім'єю в Майамі.

Як пише Starhit, фотографам вдалося зробити декілька кадрів моделі в купальнику, не дивлячись на вік, шанувальники Кроуфорд впевнені, що зірка все ще виглядає добре.

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Модель засмагала в чорному бікіні, доповнивши образ білою пляжною накидкою. Сінді була не готова до зустрічі з фотографами, тому помітивши їх, відразу ж віддала перевагу сховатися в приміщенні. На пляжі Кроуфорд відпочивала в компанії чоловіка і дітей.

Сінді активно займається спортом і не їсть шкідливої їжі

Сінді активно займається спортом і не їсть шкідливої їжі

Фото: Legion-Media

Шанувальники помітили, що і в 53 роки зірка все ще підтримує себе в хорошій формі. "Всім би нам так виглядати в її віці. Сінді прекрасна", "Мені не подобаються стегна і коліна, але фігура все ще відмінна", "Ті, хто кажуть, що у Сінді в'яле тіло, не праві. Вона справжня королева краси", - ділилися фанати.

Кроуфорд була однією з найпопулярніших моделей в світі

Кроуфорд була однією з найпопулярніших моделей в світі

Фото: Legion-Media

Сінді неодноразово зізнавалася, що заради ідеальної фігури їй доводиться сидіти на дієтах. Модель намагається не їсти жирну їжу, а також ігнорує солодке і газовану воду. Байдужа Кроуфорд і до алкоголю. Зараз, коли виходи на подіум трапляються рідко, зірка менше займається спортом.

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Сінді з чоловіком і дітьми

Сінді з чоловіком і дітьми

фото: Караван історій

Діти Кроуфорд теж займаються модельним бізнесом

Діти Кроуфорд теж займаються модельним бізнесом

instagram.com/cindycrawford

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кроуфорд намагається приділяти фітнесу хоча б 40 хвилин п'ять разів на тиждень, щоб тримати себе в тонусі. Вона спокійно може робити глибокі присідання, тримаючи на руках свого фітнес-тренера.

У минулому році Кроуфорд оголилась заради книги Angels іменитого фотографа Рассела Джеймса.

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Особа
Сінді Кроуфорд
Місце
СШАМайамі
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