"Що вона з собою зробила?" 53-річну Овсієнко рознесли за невдалу пластику

Російську співачку, зірку 90-х Тетяну Овсієнко розкритикували в мережі через зовнішній вигляд.

Так, свіжим фото з артисткою поділилася у своїх Insagram-сторіз її колега по сцені Ірина Салтикова. Зазначимо, що на знімку також була присутня співачка Тетяна Буланова.

Тетяна Овсієнко Фото: showbizzz.net

"Три дівиці. І які..." – написала Салтикова.

Тетяна Буланова, Тетяна Овсієнко та Ірина Салтикова Фото: instagram/irinasaltykova_official

До речі, цей кадр опублікували в мережі фан-акаунти Овсієнко. Багато шанувальників стали писати під публікаціями, що співачку не впізнати. А також, що вона занадто захопилася пластичними операціями.

"Овсієнко не відразу впізнала", "А що у неї з правим оком?", "Таня Овсієнко щось неймовірне з собою зробила. Невдала пластика чи що з нею?", "Ось так невдала пластика може дуже зіпсувати людину. Обличчя на маску тепер схоже", – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 66-річна Любов Успенська викликала бурхливі обговорення в мережі через зовнішній вигляд на новій фотографії. Шанувальники розкритикували знімок артистки.

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