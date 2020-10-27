53-річний "Мільйонер, що танцює" Джанлука Ваккі вперше став батьком

Софія Ковнір Люди 18:46, 27.10.2020

53-річний Джанлука Ваккі, більш відомий як "мільйонер, що танцює", вперше став батьком. Його 25-річна кохана, модель Шарон народила дівчинку.

Напередодні Ваккі опублікував на своїй сторінці в Instagram танцювальне відео з пологового залу, а вже через кілька годин дівчинка з'явилася на світ (відео можна подивитися нижче).

"У пологовому відділенні намагаюся допомогти їй вийти... Але я починаю думати, що вона не хоче мене бачити", – написав мільйонер.

Нагадаємо, що Джанлука і Фонсека почали зустрічатися три роки тому. У пари різниця у віці – 28 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі спокусливо пройшовся на підборах. У мережі з'явилося відео.

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