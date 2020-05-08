53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання

Марія Дідик люди 11:05, 8.05.2020

53-річна популярна російська співачка 90-х Наталя Штурм викликала суперечки в мережі знімками в дивному вбранні. Так, вона позувала в майці, а замість спідниці використовувала напівпрозорий шарф.

Фото Штурм розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наталія Штурм
instagram.com/nataliashturm
instagram.com/nataliashturm
instagram.com/nataliashturm

Багато шанувальників артистки зазначили, що вона прекрасно виглядає.

"Вона була струнка, як шовкова стрічка", "Супер! Всі вбрання добрі тобі", "Шикарно виглядаєш!", - пишуть в коментарях.

Але, знайшлися і ті, кому знімки Штурм не сподобалися.

"Що не наряд, то повний несмак", "Вік видає, не дивлячись на хорошу форму. Всьому свій час. Потрібно старіти красиво", "На першій повністю без трусиків?", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Штурм розгромили в мережі через вульгарне відео, на якому вона займалася прибиранням у білизні.

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