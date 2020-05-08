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8 травня • оновлено в 13:30
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53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання

8.2т
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53-річна популярна російська співачка 90-х Наталя Штурм викликала суперечки в мережі знімками в дивному вбранні. Так, вона позувала в майці, а замість спідниці використовувала напівпрозорий шарф.

Фото Штурм розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наталія Штурм

Наталія Штурм

"Без трусиків?" 53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання

instagram.com/nataliashturm

"Без трусиків?" 53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання

instagram.com/nataliashturm

"Без трусиків?" 53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання

instagram.com/nataliashturm

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Публікація від Natalia Shturm (@nataliashturm)

Багато шанувальників артистки зазначили, що вона прекрасно виглядає.

"Вона була струнка, як шовкова стрічка", "Супер! Всі вбрання добрі тобі", "Шикарно виглядаєш!", - пишуть в коментарях.

"Без трусиків?" 53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання

Але, знайшлися і ті, кому знімки Штурм не сподобалися.

"Що не наряд, то повний несмак", "Вік видає, не дивлячись на хорошу форму. Всьому свій час. Потрібно старіти красиво", "На першій повністю без трусиків?", - пишуть в мережі.

"Без трусиків?" 53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання
"Без трусиків?" 53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання
"Без трусиків?" 53-річна зірка з РФ викликала суперечки в мережі через вбрання

Як раніше писав OBOZREVATEL, Штурм розгромили в мережі через вульгарне відео, на якому вона займалася прибиранням у білизні.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Віктор Штурм
Місце
Росія
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