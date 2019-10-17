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17 жовтня • оновлено в 10:14
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53-річна зірка Голлівуду оголилася заради шанувальників: фото зірки

1.3т Читати матеріал російською

53-річна зірка Голлівуду Сальма Хайек порадувала шанувальників оголеним знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографію, на якій позує на столі під час процедури акупунктури.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

instagram / salmahayek

"Я неймовірно вдячна вам за вашу любов і підтримку. Вау! У мене 12 мільйонів підписників! Голка для здоров'я і благополуччя, що представляє кожен мільйон з вас", – подякувала Сальма.

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Шанувальники в коментарях помітили, що в свої 53 роки Сальма виглядає дуже свіжо й молодо, а тіло у неї – як у молодої дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сальма вразила шанувальників сексуальними формами. Вона позувала на пляжі в синьому купальнику.

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Особа
Сальма Хайек
Теги
фотографии Краса
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