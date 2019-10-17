53-річна зірка Голлівуду оголилася заради шанувальників: фото зірки

53-річна зірка Голлівуду Сальма Хайек порадувала шанувальників оголеним знімком.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фотографію, на якій позує на столі під час процедури акупунктури.
Сальма Хайек
instagram / salmahayek
"Я неймовірно вдячна вам за вашу любов і підтримку. Вау! У мене 12 мільйонів підписників! Голка для здоров'я і благополуччя, що представляє кожен мільйон з вас", – подякувала Сальма.
Шанувальники в коментарях помітили, що в свої 53 роки Сальма виглядає дуже свіжо й молодо, а тіло у неї – як у молодої дівчини.
I'm very grateful to all of you for your love and support . Yaaaay !!! You have gotten me to the 12 million !!! A needle for health and well-being representing each million of you. Gracias a todos ustedes por su cariño y apoyo . Braaavoooo !!! Ya llegamos a los 12 millones! Una aguja de salud y bienestar representando cada uno de los millones .
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сальма вразила шанувальників сексуальними формами. Вона позувала на пляжі в синьому купальнику.
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