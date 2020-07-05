53-річна зірка 90-х Овсієнко стане матір'ю: що відомо

Зірка 90-х українського походження Тетяна Овсієнко заявила, що незабаром знову стане матір'ю.

53-річна артистка розповіла, що вирішила усиновити дитину – дівчинку, з якою познайомилася під час візиту до дитячого будинку. Про це пише "Собеседник".

Так, за словами Овсієнко, малеча з перших хвилин знайомства припала їй до душі і Тетяна вирішила, що зробить все, щоб змінити життя дитини в кращу сторону.

Зірка хоче усиновити другу дитину Instagram Тетяни Овсієнко

Зараз Тетяна Овсієнко щаслива в стосунках з бізнесменом Олександром Меркуловим. Співачка зазначила, що її чоловік мріє про малюка, проте народити дитину природним шляхом Овсієнко не зможе через свій вік.

Відзначимо, у Тетяни Овсієнко є дорослий син Ігор. Хлопець також є прийомною дитиною – в 2002 році артистка приїхала в дитячий будинок, де їй показали хлопчика з вродженим пороком серця. Тетяна усиновила дитину і зробила йому дорогу операцію. Зараз хлопець живе в США разом зі своєю дружиною і виховує сина.

Тетяна Овсієнко з сином Ігорем, невісткою та онуком Рtoday.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тетяна Овсієнко викликала бурхливу критику в мережі через невдалу пластику. Так, її подруга і колега по колективу "Міраж" Ірина Салтикова показала спільний знімок з Овсієнко. Багато хто з прихильників навіть не впізнали зірку через її неприродне обличчя.