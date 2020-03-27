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27 березня • оновлено в 21:30
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53-річна співачка з РФ обурила мережу вульгарним відео в білизні

6.1т
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53-річну популярну російську співачку 90-х Наталю Штурм розгромили в мережі через вульгарне відео, на якому вона займалася прибиранням у білизні.

Ролик артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

53-річна співачка з РФ обурила мережу вульгарним відео в білизні
"А як ви проводите час вдома?", - підписала ролик співачка.

"Це вік і самотність. Жахливо", "Вас іноді "накриває" схоже", "А обов'язково голою потрібно мити і викладати в мережу?", "Я завжди думала, що таке відео відправляють тільки коханому чоловікові", - коментують в мережі.

53-річна співачка з РФ обурила мережу вульгарним відео в білизні
53-річна співачка з РФ обурила мережу вульгарним відео в білизні

Раніше, як писав OBOZREVATEL, Штурм показала, як проходить мануальну терапію в стрінгах бежевого кольору і без бюстгальтера, а вираз обличчя і пози у користувачів мережі викликали зовсім інші асоціації

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Автор
Марія Дідик
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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