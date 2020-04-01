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1 квітня • оновлено в 12:32
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53-річна Штурм повністю оголила груди і обурила мережу

2.9т
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53-річну популярну російську співачку 90-х Наталю Штурм розгромили в мережі через вульгарний знімок, на якому вона вона позувала оголеною прикривши груди руками.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

53-річна зірка з РФ повністю оголила груди і обурила мережу
"Кажуть, коронавірус не любить високі температури. У Москві випав сніг, але є "нірки" з камінами", - підписала знімок артистка.

"В одязі нікому не потрібна, тому оголюється", "Вірус погано впливає на Волочкову і Штурм", "Навіщо все це? Доросла, гідна, але це настільки все зайве, що псує ставлення до вас", - коментують знімок в мережі.

53-річна зірка з РФ повністю оголила груди і обурила мережу
53-річна зірка з РФ повністю оголила груди і обурила мережу
53-річна зірка з РФ повністю оголила груди і обурила мережу

Раніше, як писав OBOZREVATEL, Штурм показала, як проходить мануальну терапію в стрінгах бежевого кольору і без бюстгальтера, а вираз обличчя і пози у користувачів викликали зовсім інші асоціації.

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Автор
Марія Дідик
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