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12 квітня • оновлено в 12:48
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53-річна Штурм обурила мережу вульгарним фото в білизні

5.7т
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53-річну популярну російську співачку 90-х Наталю Штурм розгромили в мережі через вульгарне фото, на якому вона в білизні.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

53-річна Штурм обурила мережу вульгарним фото в білизні
"Як же добре вдома. Ніхто мозок не виносить, не шумить. І тільки нескінченні повідомлення від гарячих чоловіків", - підписала фото артистка.

"Скільки бачу, все в одному бюстгальтері", "Бабці уваги не вистачає", "Божевільна", "Це не привід, щоб зняти труси", - коментують в мережі.

53-річна Штурм обурила мережу вульгарним фото в білизні
53-річна Штурм обурила мережу вульгарним фото в білизні
53-річна Штурм обурила мережу вульгарним фото в білизні
53-річна Штурм обурила мережу вульгарним фото в білизні
53-річна Штурм обурила мережу вульгарним фото в білизні

Раніше, як писав OBOZREVATEL, Штурм показала, як проходить мануальну терапію в стрінгах бежевого кольору і без бюстгальтера, а вираз обличчя і пози у користувачів викликали зовсім інші асоціації

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Автор
Марія Дідик
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