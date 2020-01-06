Головна Новини
6 січня • оновлено в 13:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

53-річна Сальма Хайек блиснула величезними грудьми на "Золотому Глобусі 2020"

2.5т
Читати матеріал російською

53-річна зірка Голлівуду Сальма Хайек порадувала шанувальників своїм відвертим вбранням на червоній доріжці церемонії вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за 2019 рік.

Так, вона з'явилася у сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши свої пишні груди.

53-річна Сальма Хайек блиснула величезними грудьми на "Золотому Глобусі 2020"
Новини
"Мурашки по шкірі!" Пономарьов, Винник і Таюне вразили Україну неймовірним виконанням колядки

На червоній доріжці мексиканська зірка з'явилася в синьо-білій сукні від Gucci. Топ вдало підкреслив її форми, а сережки-кисті і великі обручки доповнили образ.

53-річна Сальма Хайек блиснула величезними грудьми на "Золотому Глобусі 2020"
53-річна Сальма Хайек блиснула величезними грудьми на "Золотому Глобусі 2020"
53-річна Сальма Хайек блиснула величезними грудьми на "Золотому Глобусі 2020"
53-річна Сальма Хайек блиснула величезними грудьми на "Золотому Глобусі 2020"

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сальма вразила шанувальників сексуальними формами. Вона позувала на пляжі в синьому купальнику.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги