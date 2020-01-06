53-річна Сальма Хайек блиснула величезними грудьми на "Золотому Глобусі 2020"

53-річна зірка Голлівуду Сальма Хайек порадувала шанувальників своїм відвертим вбранням на червоній доріжці церемонії вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за 2019 рік.

Так, вона з'явилася у сукні з дуже глибоким декольте, продемонструвавши свої пишні груди.

На червоній доріжці мексиканська зірка з'явилася в синьо-білій сукні від Gucci. Топ вдало підкреслив її форми, а сережки-кисті і великі обручки доповнили образ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сальма вразила шанувальників сексуальними формами. Вона позувала на пляжі в синьому купальнику.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!