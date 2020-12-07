53-річна Рената Литвинова заразилася коронавірусом

Російська актриса театру і кіно Рената Литвинова захворіла на коронавірус. Знаменитість тільки завершила монтаж розмови про цей страшний вірус з акторами, вчителями, лікарями і своєю мамою.

За словами актриси, тепер вона ще більше боїться за літніх людей, які входять до групи ризику. Про це Литвинова написала на своїй сторінці в Instagram.

Поки про стан зірки нічого невідомо. Варто відзначити, що актриса стала популярною завдяки серіалу "Кордон. Тайговий роман".

Крім того, Литвинова працювала в театрі і знялася в кінострічках "Богиня: як я покохала", "Остання казка Ріти" та інших.

Нагадаємо, раніше у російської співачки Земфіри, якій приписують роман з Литвиновою, виявили коронавірус. Виконавиця самостійно звернулася до лікарів і здала тест на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український письменник-фантаст і творець відомої відеогри 66-річний Сергій Іванов помер після зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.