Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Відповідний знімок 53-річна зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю оголеною, прикривши груди руками. На тілі знаменитості були лише дві прикраси, які підкреслили фігуру актриси (фото дивіться нижче).

У публікації Памела зізналася, що раніше була дуже сором'язливою дівчиною, і вважала, що її ніхто не любив. Проте згодом зірка ризикнула і погодилася знятися для журналу Playboy.

53-річна Памела Андерсон засвітила голі груди на пікантному фото Instagram @pamelaanderson

"Містер Гефнер (засновник Playboy. – Ред.) назвав мене ДНК журналу. Я перемогла свій страх. Це звільнило мене. Іноді ці старі почуття проникають, і я знаю, що робити. Я молюся жіночому духу. Для всіх жінок. Сексуальність – це те, чого я прагну, це весело. У мене є межа і захист", – розповіла Андерсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Памела Андерсон вп'яте вийшла таємно заміж. Обранцем знаменитості став 74-річний продюсер фільму "Зірка народилася" Джон Пітерс.